Akyazı Kızılay’da görev taksimi yapıldı

​​​​​​​Temsilcilikten Şube olmaya hak kazanan Kızılay Akyazı’da yönetimlerde yer alanlar arasında görev

Temsilcilikten Şube olmaya hak kazanan Kızılay Akyazı’da yönetimlerde yer alanlar arasında görev taksimi de yapıldı.

Buna göre Mustafa Birincioğlu yönetimde kurucu başkan olurken Kızılay Akyazı yönetiminde yer alan ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı da olan Mehmet Öztürk kurucu Kızılay Şube başkan yardımcısı, Özgür Özmen, Mustafa Karahasan ile Hatice Şahin’de kurucu yönetim kurulu üyesi oldular.

Belediye Meclis üyesi de olan Sevinç Özer’in başkanlığında oluşan yönetimde yer alan Selma Canbakan Sosyal İşler Sorumlusu, Çağla Tuğçe Kalyoncu Medya ve Tanıtım sorumlusu, Nurgül İskender Eğitim Sorumlusu, Sevim Ünlütürk Etkinlik ve Organizasyon sorumlusu, Şennure Helvacıoğlu da Gelir Getirici faaliyetler sorumlusu oldular.