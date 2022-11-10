Akyazı Kızılay’a ziyaretler sürüyor

​​​​​​​Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken ve bir an önce Şube olmayı bekleyen Akyazı Kızılay’a ziyaretler aralıksız sürüyor. Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı Belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken ve bir an önce Şube olmayı bekleyen Akyazı Kızılay’a ziyaretler aralıksız sürüyor. Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı Belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Taşkın’da Kızılay Akyazı temsilciliğini ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldılar.

Karapürçek Belediye başkanı Orhan Yıldırım, ziyaretlerini “Kızılay haftasını kutlama” amacıyla yaptıklarını söyledi ve yine bu ziyarette değerli temsilci Mustafa Birincioğlu’ndan da çalışmaları ve hedeflerine ilişkin geniş kapsamlı bilgi aldık dedi.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve özellikle Kızılay’ımızı ziyaret eden değerli başkanlar ve muhtarımızın “her konuda size destek vermeye hazırız” sözleri beni daha fazla mutlu ve memnun etti dedi. Ziyaretleri için misafirlerine teşekkür etti.