AKYAZI KIZILAYA KATILIMLAR SÜRÜYOR

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Aralık ayına ait olağan toplantısını yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri tam kadro

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Aralık ayına ait olağan toplantısını yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılırken Denetim Kurulu üyesi Ergün Öztürk de iştirak etti.

Toplanan Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Kızılay ailesine katılmak için başvuruda bulunanlar başta olmak üzere gündeminde yer alan konuları görüşüp karara bağladı. Bu karara göre İbrahim Keleş, Naim Yakıcı, Ayhan Arslan ve Resul Kuşdilin üyelik müracaatları kabul edilmiş oldu. Karar oy birliğiyle alındı.

Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, toplantıda ayrıca yönetim kurulu üyelerine başka konularda da bilgiler verdi. Akyazılıların Gazze’ye yardım için kendi aralarında topladıkları 260 bin lirayı “Gazzeye yardım şartlıyla” genel merkeze aktardıklarını da verdiği bu bilgiler arasında yer aldı.