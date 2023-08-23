AKYAZI KIZILAY YÖNETİMİ KONGREYE HAZIRLANIYOR

​​​​​​​Kızılay Akyazı şube başkanlığı Ağustos ayına ait olağan toplantısını yaptı. Kızılay binasında gerçekleşen toplantı Mustafa Birincioğlu’nun

Kızılay Akyazı şube başkanlığı Ağustos ayına ait olağan toplantısını yaptı. Kızılay binasında gerçekleşen toplantı Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Kızılay başkan ve yöneticileri bir önceki toplantı ile yapılan toplantı arasında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yaptılar.

Yapılan toplantının en önemli maddesi ise yapılacak olan kongre ile alakalıydı. Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı olağan kongrelerini Ekim ayında yapmak için çalışma başlattı. Tarih ise Genel Merkez tarafından belirlenecek.