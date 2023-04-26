AKYAZI KIZILAY TEMSİLCİLİĞİ “ŞUBE” OLDU

​​​​​​​13 MART 2018 Tarihinde Akyazı Belediyesi Başkanı, Bilal Soykan’ın Liderliğinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk İle Kurucu Olarak Faaliyetlere Başlayan

13 MART 2018 Tarihinde Akyazı Belediyesi Başkanı, Bilal Soykan’ın Liderliğinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk İle Kurucu Olarak Faaliyetlere Başlayan Türk Kızılay Akyazı Temsilciliği, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Tarafından 30. Mart 2023 Tarihli Toplantısında alınan kararla Kızılay AkyazıTemsilciliği Kapatılarak Resmî Olarak Şube statüsü kazandı.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Kızılay Akyazı Şubesi Olarak Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimizle Birlikte

Mazlum ve Mağdurlarımızın Yanlarında Olmaya, İhtiyaç Sahibi İnsanımıza Hizmet Etmeye ve Kızılay'ımızın Yardımlarını Ulaştırmaya Devam Edeceğiz. Akyazı'mız İçin Hayırlı Olsun. Allah Bizleri Utandırmasın. #İyiliği Yaymaya Devam Ediyoruz”

Şube Kurucu Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu.

Başkan :Mustafa Birincioğlu

Bşk.Yard.:Mehmet Öztürk

Üye: Özgür Özmen

Üye: Mustafa Karahasan

Üye : Hatice Şahin