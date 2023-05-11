AKYAZI KIZILAY GENEL MERKEZİNDEKİ OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN KAN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Genel merkezi yüzünden Kızılay’a kırgın olan ve bu kırgınlığını kan bağışı yapmada ağır davranarak gösteren Akyazılılar, geçen hafta Çarşamba günü 59 ve Cuma günü de 72 ünite olmak üzere toplamda i

Akyazılı dün de 84 ünite kan bağışında bulundu

Genel merkezi yüzünden Kızılay’a kırgın olan ve bu kırgınlığını kan bağışı yapmada ağır davranarak gösteren Akyazılılar, geçen hafta Çarşamba günü 59 ve Cuma günü de 72 ünite olmak üzere toplamda iki bağışta 131 ünite, dün de (Çarşamba günü) 84 kan bağışlayarak eski hızına ulaştı.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı olarak kan bağışı konusunda artık eski seviyelerimize ulaşmanın engin keyfini yaşıyoruz. Dünde çok yoğun ilgiyle karşılaştık ve kan bağışı toplama ekibimizin getirdiği ve standart olan 84 ünite torbanın tamamı bağışlanan kanlarla dolduruldu. Hatta bağış için gelen hemşerilerimiz torba bitimi nedeniyle bağışlarını yapamadan geri döndü. Bu yoğun ilgisi nedeniyle bağış yapan, bağış yapmak için ekibin yanına gelen ancak torba bitimi nedeniyle bağışta bulunamayan bütün hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.

Hemşerilerimizin yaptığı üç bağışta toplamda 215 ünite kan toplanmış ve bağışlanan bu kanla da 645 hayatın kurtarılmasına katkı sağlamışlardır. Bu da biz Akyazılıların ne kadar bağış sever olduklarını ortaya koyması bakımından çok önemlidir açıklamasında bulundu.