Akyazı Kızılay 220 Özel Çocuğu mutlu etti

​​​​​​​Türk Kızılay’ın 2022 yılı şenlendirme projesinden biri olan “ Kızılay ile sosyal hayat çok güzel” projesi kapsamında

Türk Kızılay’ın 2022 yılı şenlendirme projesinden biri olan “ Kızılay ile sosyal hayat çok güzel” projesi kapsamında Akyazı Kızılay’ının gerçekleştirdiği etkinliğe 220 özel çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Batakköylü düğün salonunda yapılan etkinlikte özel çocuklar ve aileleri etkinliğe katılan Oflu Kadir ve Kont Adnan’ın söylediği türkülere eşlik edip coştular. Yine aynı etkinlikte özel çocuklar için Loop Sahne oyuncularının oynadığı tiyatro oyunu da büyük alkış aldı ve beğeni kazandı.

Gerçekleşen özel organizasyonda ev sahipliği yapan Kızılay Akyazı kadın ve genç Kızılay başkanları ile yönetimleri özel çocuklara ç eşitli oyuncaklar ve pamuk şeker ikramında bulundular ve yüz boyama uygulaması ile de özel çocuklarla özel ilgilenerek onları mutlu etmeye özel gayret gösterdiler.

Akyazı Kızılay’ı tarafından düzenlenen özel etkinliğe Kızılay Sakarya İl başkanı Cevdet Koç, Kızılay Sakarya İl kadın başkanı Leyla Demir ile Ak Parti Kadın Kolları başkanı Nurten Birincioğlu, Belediye başkanı Bilal Soykan’ın eşi ve Kızılay gönüllüsü Dilek Soykan ile özel çocukların aileleri katıldı.