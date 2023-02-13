AKYAZI KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR

​​​​​​​İLÇEMİZE GELEN AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA İLİŞKİN DUYURU:

İLÇEMİZE GELEN AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA İLİŞKİN DUYURU:

Afet bölgesinden ilçemize gelen afetzede vatandaşlarımızın kayıt ve kabul işlemlerini yaptırabilmeleri için Akyazı Kaymakamlığında kayıt ve kabul masası kurulmuştur. Afetzede vatandaşlarımız kayıt ve kabul işlemlerini yaptırmak üzere Akyazı Kaymakamlığında bulunan kabul masasına başvurularını yaptırabilirler.

Deprem bölgesinden gelip yakınları, tanıdıkları veya hayırseverler aracılığıyla sağlanan evlere yerleşen depremzede vatandaşlarımızın bilgilerinin Akyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirilmesi sağlanmıştır. Akyazı SYDV tarafından bu konuda kayıt tutulup, ziyaretler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Deprem bölgesinden gelen ailelerin ziyaretleri Akyazı SYDV tarafından gerçekleştirilmiştir. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından da gelen ailelerimiz ziyareti ile sağlık sorun ve ihtiyaçlarının tespit çalışmalarına başlanılmıştır.

Vatandaşlar ve gönüllü kuruluşlar tarafından sağlanan, deprem bölgesi için gönderilecek ihtiyaç malzemeleri İlçe kapalı spor salonu ve belediye deposunda teslim alınıp, buralardaki ekipler tarafından tasnif edilerek kolilenerek deprem bölgesine intikalleri sağlanmaktadır. Kaymakamlık tarafından koordine edilerek Afad İl Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde temin edilen tır ve kamyonlarla bölgeye intikalleri sağlanmaktadır. Sakarya Valiliği Afad İl Müdürlüğünün ihtiyaç kapsamında yönlendirdiği İl ve İlçelere Kaymakamlıkça görev belgeleri düzenlenerek nakliye araçları sevk edilmiş ve bu çalışmalar devam etmektedir.

İlçemizde özellikle odun ihtiyacı için mahallelerimizle yoğun bir çalışma yürütülmüş, tüm mahallelerimizden toplanan odunlar tespit edilen ortak noktalara aktarılarak temin edilen kamyonlara buralardan yüklenerek, Afad İl Müdürlüğümüzce belirtilen deprem bölgesi illerine görev belgeleri düzenlenerek yönlendirilmiştir. İlçemizden 51 kamyon/tır odun Kaymakamlık koordinesinde temin edilen araçlarla sevk edilmiş ve 4 araç yüklemesi devam etmektedir..

İlçemizden Kaymakamlık koordinesinde temin edilen araçlarla Afad tarafından belirtilen deprem bölgelerine toplam 79 adet tır ve kamyon( gıda, muhtelif ihtiyaç malzemesi, odun vb) ulaştırılmıştır.

Deprem bölgesi için ihtiyaç duyulan malzemeler

Bölgedeki aşevlerinin ve yemekhanelerin kullanacağı kuru gıda vb malzemeler

Dağıtıma hazır Ramazan paketi benzeri gıda kolileri

Odun, kömür

Odun ve kömür sobası, tüplü soba, ısıtıcı