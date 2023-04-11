Akyazı Kaymakamlığı ve Belediyesi Romanlara iftar yemeği verdi

​​​​​​​8 Nisan Dünya Romanlar günü, ya da Uluslararası Roman günü, Roman kültürünün kutlandığı, Roman halkının karşılaştığı sorunlara

8 Nisan Dünya Romanlar günü, ya da Uluslararası Roman günü, Roman kültürünün kutlandığı, Roman halkının karşılaştığı sorunlara karşı farkındalığın arttırılmaya çalışıldığı bir gündür.

Akyazı Kaymakamlığı ve Belediyesi 8 Nisan Dünya Romanlar günü münasebetiyle Akyazı’da ikamet etmekte olan Romanlara bir iftar yemeği verdi.

Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ve Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı’nın da katıldığı ve Kılıçoğlu düğün salonunda verilen iftar yemeği neşeli sohbetlere ve ilginç diyaloglara sahne oldu. Gerek Kaymakam Yakup Güney ve gerekse belediye başkanı Bilal Soykan davetlerine katılan romanlara teşekkür ettiler.

Davete katılan Akyazı’da ikamet eden Romanlarda hatırlanıyor olmamız bizleri son derece mutlu etti. Davet edenlere teşekkür ediyoruz dediler.