Akyazı Kaymakamı Yakup Güney“Yaşanan olumsuzlukların izlerini silmeye çalışıyoruz”

​​​​​​​19-21 Haziran 2023 tarihlerinde meydana gelen sağanak yağışlar ülke genelinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de etkili oldu.

19-21 Haziran 2023 tarihlerinde meydana gelen sağanak yağışlar ülke genelinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle İlçe genelinde mevcut olan dereler taşmış ve taşan sel suları tarımsal alanlarda su birikintilerin oluşmasına neden olmuştu.

Meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunun hemen ardından Sakarya Valiliğinin sarı kod uyarısı üzerine Akyazı’da Kaymakamlık, Belediye başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kurumlar başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar teyakkuz duruma geçmiş olası bir su baskını ve heyelandan olumsuzluğu yaşanmaması için çok önemli tedbirler alınmıştı.

Şiddetli yağışların verdiği olumsuzlukların kısa sürede bertaraf edilmesi Akyazı belediyesinin ilk yapması gereken görevlerinden biriydi ve o görev aciliyet bakımından da ilk sırada olan bir görevdi.

Belediye başkanı Bilal Soykan izinli olmasına rağmen çizmelerini giydi ve ekibiyle birlikte sahaya çıktı ve yapılan tüm çalışmalara nezaret etti ve yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için sahada yer alan tüm ekibiyle birlikte güzel bir çalışma örneği gösterdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü de tüm çalışanları ile şiddetli yağışı teyakkuzda geçiren kurum oldu. İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan da yapılan ve halen sürmekte olan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi “ Kurum olarak üç gün devam eden şiddetli yağışlar önce ve sonrasında başlattığımız ve halen sürmekte olan çalışmalarımız neticesinde komşumuz Hendek’le sınır çizen Akyazı Hendek arasında güney/kuzey yönünde akan dinsiz suyunun yükselmesi sonucunda İlçemiz sınırları içinde yer alan Kumköprü, Osmanbey, Yeniorman, Sukenarı, Yenidoğan Mahallelerinde ana ürün deseni olarak tanelik mısır olmakla birlikte yem bitkileri, yazlık sebze ekili yaklaşık bin 500 dekar ekili alan sular altında kaldığı tespitini yaptık. Bununla birlikte yine ilçemizin güney/doğu istikametinde yer alan Dokurcun, Haydarlar, Dedeler, Mahallelerimizde de heyelan ve toprak kaymasından kaynaklı, bölgemizin ana ürün deseni olan fındık bahçeleri ile yem bitkileri ekili tarımsal alanlarımızda taş ve moloz birikmesi sonucunda ciddi ölçüde hasarlar oluşmuştur. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde hiç zaman geçirmeden başlattığımız hasar tespit çalışmalarımız sürmektedir”

Yağışların başladığı andan itibaren çizmelerini giyerek sahaya inen, gerek belediyenin gerekse diğer ilgili kurumların yaptığı tüm çalışmaları yakından ve yerinden izleyen İlçe Kaymakamı Yakup Güney’de teyakkuzdaydı. Kaymakam Güney konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “ İlçemiz güçlü bir yağışın etkisi altında kaldı. Valiliğimizin sarı kod ile uyarmasının hemen ardından Kaymakamlık olarak belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimizle sahaya indik ve yağışlardan dolayı oluşan olumsuzlukları silmek için olağanüstü bir gayretin içine girdik. Yağışlardan bazı bölgelerimizde ekili alanlarımız olumsuz etkilendi. Yaşanmaya başlayan olumsuzlukları gidermek için ekiplerimizin gösterdiği gayret takdir edilecek boyuttaydı. Yağışın durmasından hemen sonra zarar tespitlerini başlattık. AFAD ve DSİ gibi kuruluşların yetkilileri bölgemize gelip yaşananları bizzat gördüler ve kendileri ile karşılıklı bilgi alışverişi yaptık. Can kaybının yaşanmaması en büyük mutluluk kaynağımız olmuştur. Yağışlardan ötürü yaşanan olumsuzlukların izlerini en kısa sürede silmek için canla başla çalışan ve sahada üstün gayret gösteren kurumlarımızın yetkilileri başta olmak üzere tüm personeli tebrik ediyorum. “