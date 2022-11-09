AKYAZI KAYMAKAMI YAKUP GÜNEY’İN 10 KASIM MESAJI

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Türkiye Cumhuriyet’inin Kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün ölümünün 84. Yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kaymakam Güney’in mesajı aynen Şöyle:

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Türkiye Cumhuriyet’inin Kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün ölümünün 84. Yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kaymakam Güney’in mesajı aynen Şöyle:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 84. yıl dönümünde anmaktayız.

Büyük önderimiz Atatürk'ü andığımız 10 Kasım günü, Onun düşünceleri ve amaçlarının daha iyi anlaşılması, gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemlidir. Bugün bizim için, Atatürk’ün manevi varlığında, en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi geliştirip, yücelterek korumak ve geleceğe taşımak, bağımsızlığımıza sahip çıkmak bakımından anlam bulmaktadır. Millet olarak hepimiz, Ona duyduğumuz sevgi ve vefamızı, Onun işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesini aşmak üzere azimle çalışarak göstermeliyiz. Atatürk’ün bıraktığı mirası geleceğe taşımak ve daha da yükseklere çıkarmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillerin de aynı şuur ve inançla, Atamızın ilkeleri ve gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi çok daha güçlü bir devlet haline getireceklerine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, en kıymetli hazinemiz olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, gövdesini bu vatan için siper eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.”