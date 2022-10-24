AKYAZI KAYMAKAMI YAKUP GÜNEY’DEN ATSO’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Sn. Yakup Güney Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu.

Akyazı Kaymakamı Sn. Yakup Güney Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu.

Akyazı Ticaret Borsası toplantı salonunda 09.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimlerini gerçekleştirilerek güven oyunu tazeleyerek tekrar Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Z.Şinasi Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek başkan Şinasi Bayraktar ve Meclis başkanı Muzaffer Başer’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Akyazı Kaymakamı Sn. Yakup Güney: Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar’a ve Meclis başkanı Muzaffer Başer’e yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyerek tüm TOBB Camiasına hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Başkan Bayraktar; Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’e ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.