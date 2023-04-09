Akyazı Kaymakamı Güney’den Şehit-Gazi aileleri ile yetim ve öksüzlere iftar

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Yakup Güney eşi Serap Güney ile birlikte Akyazı’da ikamet etmekte olan şehit ailelerine park 54’de, gazi aileleri ile yetim ve

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney eşi Serap Güney ile birlikte Akyazı’da ikamet etmekte olan şehit ailelerine park 54’de, gazi aileleri ile yetim ve öksüz çocuklara da Batakköy düğün salonunda birer gün arayla iftar yemeği verdi.

Kaymakam tarafından verilen iftar yemeklerine katılım bir hayli yüksek oldu. Özellikle son iftara katılan yetim ve öksüz çocukların gerek iftar esnasında gerekse iftar sonrasında yüzlerindeki mutluluk ve gülümseme görülmeye değer güzellikteydi. Palyaçolara eşlik eden ve unutamayacakları bir gece yaşayan yetim ve öksüz çocuklar evlerine neşeli, sevinçli ve mutlu bir şekilde döndüler.

İftara ev sahipliği yapan Kaymakam Yakup Güney ve eşi Serap Güney her üç iftarda da masaları tek tek dolaşarak davet ettikleri misafirlerine hal hatır sordular ve davetlerine katıldıkları içinde teşekkür ettiler.

Kaymakam ve eşi tarafından verilen şehit ailelerine verilen iftar yemeğine Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Belediye başkanı Bilal Soykan, Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım, Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Müftü Kamil Özcan Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sabri Damar katıldı.