Akyazı Kaymakamı Eşki’nin  Mahalle gezileri sürüyor

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan mahalle gezilerine yine Dokurcun bölgesindeki Çengeller,

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan mahalle gezilerine yine Dokurcun bölgesindeki Çengeller, Kuloğlu, Gökçeler ve Çaylar Yeni Mahalleleri ile devam etti.

İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in eşlik ettiği Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Eşki, vatandaşlarla, okullarda Müdür ve Öğretmenlerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi ve isteklerini tespit etti.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve beraberindeki heyete gittikleri Mahallenin Muhtarı ve Azaları da misafirlerine ev sahipliği yaptı.