Akyazı Kaymakamı Eşki “Uyuşturucu ile mücadelemiz sürecek”

​​​​​​​Kaynaşlı Kaymakamı iken Akyazı Kaymakamlığına atanan ve 8 Eylül günü Akyazı’ya gelerek görevine başlayan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’ye “hoş geldin”

Kaynaşlı Kaymakamı iken Akyazı Kaymakamlığına atanan ve 8 Eylül günü Akyazı’ya gelerek görevine başlayan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’ye “hoş geldin” ziyaretleri aralıksız sürüyor.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ile Kenan Certel’de bu çerçevede Kaymakam Eşki’yi ziyaret edip kendisine hoş geldiniz dediler ve başarı temennisinde bulundular.

Tanışma faslından sonra konuşan gazeteciler Özyılmaz ve Certel, Akyazı’yı kısaca yeni Kaymakamlarına anlattılar ve Akyazı’nın yararına olacak tüm çalışmalarınızda istemeniz halinde yanınızda oluruz dediler.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’de gazetecilerin yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve yeni yeni tanımaya çalıştığı Akyazı’da yapmayı planladığı konuları da ana başlıkları ile kısaca anlattı.

Benim için eğitim önceliğim ve de her şeyin başında gelir diyen Kaymakam Eşki, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızı bütün imkanlarımızı zorlayarak en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Onlara vatan ve millet sevgisini aşılamalı ve yine onları her türlü kötü alışkanlıklardan korumalıyız. Özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı uyuşturucu belasından kesinlikle korumalıyız. Ben İlçe Kaymakamı olarak Emniyet ve Jandarma güçlerimizle birlikte uyuşturucuya asla geçit vermem. Gençlerimiz hem okuyacaklar, hem eğitimin en iyisini alacaklar ve hem de vatana, millete, anne-babalarına hayırlı ve yararlı birer birey olarak yetişeceklerdir. Bunu da temin ve tesis etmek biz büyüklerin asli görevidir dedi.

Akyazı’nın 100 bine yaklaşan nüfusu, verimli toprakları, doğası, havası, suyu, yaylaları, dağları, termal tesisleri, sanayisi, tarımı ve yeni yeni tanıyor olmama rağmen cana yakın insanları ile kendini ispatlamış güzel bir ilçedir. Birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek bu güzel şehrimizi hak ettiği mertebeye ulaştırmak için hepimiz üzerimize düşeni en iyi şekilde ve eksiksiz yapacağız diyen Akyazı’nın yeni Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, aldığım bilgilere göre güçlü olduğunu öğrendiğim, hatta gördüğüm basın yayın organlarında hizmet veren siz değerli basın mensuplarının da Akyazı’nın yararına yapılacak olan çalışmalarda bize katkı sunacaklarına olan inancım tamdır dedi ve yapılan ziyaret için de Özyılmaz ve Certel’e teşekkür etti.