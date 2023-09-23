Akyazı Kaymakamı Eşki  gazileri Ağırladı

​​​​​​​19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki gazilere yemek ikramında bulundu.

19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki gazilere yemek ikramında bulundu. Gaziler Kaymakam Eşki tarafından verilen yemeğe eşleri ile birlikte katıldılar.

Park 54 tesislerinde verilen yemeğe ev sahipliği yapan Kaymakam Eşkiv e Gazilerin dışında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sabri Damar’da katıldı.

Kaymakam Eşki yemek sonrası yaptığı konuşmasında yaşayan Gazilere sağlık ve sıhhat temennisinde, vefat eden gaziler ile şehitlere de Allah’tan rahmet dileğinde bulundu. Bütün katılımcılara da teşekkür etti.