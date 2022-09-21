Akyazı Kaymakam Güney’den Gazi ve Ailelerine yemek ikramı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci de şahsı ve Gazi arkadaşları adına Kaymakam Yakup Güney’e ikramından ötürü teşekkür etti.

19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve eşi Serap Güney Akyazı’da ikamet etmekte olan Gaziler ve Aileleri onuruna bir akşam yemeği verdi. Park 54 tesislerinde verilen onur yemeğine Gaziler Aileleri ile birlikte katıldı.

Yemek esnasında eşi ile birlikte tüm masaları gezen ve Gaziler ve Aileleri ile sohbet eden Kaymakam Yakup Güney, Gazilerimize çok şey borçluyuz. Onların hepsi birer kahraman ifadelerini kullandı ve davetine katım gösterdikleri için hepsine teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Destecide şahsı ve Gazi arkadaşları adına Kaymakam Yakup Güney’e ikramından ötürü teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Güney tarafından Gaziler onuruna verilen yemeğe Belediye başkanı Bilal Soykan’ın eşi Dilek Soykan, Belediye başkan yardımcıları Ali Özer ve eşi Semra Özer, Mehmet Öztürk ve eşi Zeynep Öztürk de katıldı.