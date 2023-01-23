AKYAZI İNSAN HAKLARI KURULU GÜNCELLENDİ

23.11.2003 tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

23.11.2003 tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” Gereği Akyazı Kaymakamlığının 12.01.2023 Tarih ve 4109 Sayılı oluru ile İlçe İnsan Hakları Kurulu yeniden güncellendi.

Kaymakam Yakup Güney Başkanlığında oluşturulan Akyazı İnsan Hakları Kurulu Şu isimlerden oluştu.

BAŞKAN: Yakup Güney : Kaymakam

ÜYE : Mehmet Çakmak : Akyazı Belediyesi Başkan Yardımcısı

ÜYE : Özgür Özmen : Akyazı Belediye Meclis Üyesi

ÜYE: Elif Koç : Akyazı Belediyesi

ÜYE: Mesut Ekrem :AK Parti İlçe Başkanı

ÜYE: Mustafa Sağır : CHP İlçe Başkanı

ÜYE: Seyhan Sofuoğlu : MHP İlçe Başkanı

ÜYE: Ali Ateş : Avukat

ÜYE: Kenan Certel : Gazeteci