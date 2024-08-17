AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULU 2023-2024 EĞİTİM YILI BAŞARI TABLOSU

Akyazı İmamhatip Orta okulu 2023-2024 Öğretim yılı Orta öğretime geçiş sınavında önemli bir başarıya imza atarak 7 öğrencisini önemli okullara sokmayı başardı.
Bu öğrenciler ve girmeyi başardığı okullar şöyle:
1. M. HANEFİ TURAN – BAYKAR MİLLİ TEKNOLOJİ MTA LİSESİ
2. YUSUF KALYONCU – KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
3. ALPEREN KULAKOĞLU - SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ
4. MUHAMMET ALİ SAK – KADIKÖY İMAM HATİP LİSESİ
5. AHMET BİLAL GÜVEN -İTO MARMARA İMAM HATİP LİSESİ
6. ERAY BAŞKAYA – AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ
7. M. TALHA AKGÜN – HENDEK DEVLET BAHÇELİ FEN LİSESİ
AYRICA 7 ÖĞRENCİMİZ ADAPAZARI PROJE İMAM HATİP LİSESİNE YERLEŞMİŞLERDİR.
Okul yönetimi orta okul kayıtlarının başladığını tercihlerini okulumuzdan yana kullanmaları çağrısında bulunarak kayıtların 2 Eylül 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu.
Ayrıca 03.09.2024 Salı günü YABANCI DİL ağırlıklı proje sınıfı için sınav yapılacağı yapılan duyuruda yer aldı.