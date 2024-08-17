AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULU 2023-2024 EĞİTİM YILI BAŞARI TABLOSU

​​​​​​​Akyazı İmamhatip Orta okulu 2023-2024 Öğretim yılı Orta öğretime geçiş sınavında önemli bir başarıya imza atarak 7 öğrencisini önemli okullara sokmayı

Akyazı İmamhatip Orta okulu 2023-2024 Öğretim yılı Orta öğretime geçiş sınavında önemli bir başarıya imza atarak 7 öğrencisini önemli okullara sokmayı başardı.

Bu öğrenciler ve girmeyi başardığı okullar şöyle:

1. M. HANEFİ TURAN – BAYKAR MİLLİ TEKNOLOJİ MTA LİSESİ

2. YUSUF KALYONCU – KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

3. ALPEREN KULAKOĞLU - SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ

4. MUHAMMET ALİ SAK – KADIKÖY İMAM HATİP LİSESİ

5. AHMET BİLAL GÜVEN -İTO MARMARA İMAM HATİP LİSESİ

6. ERAY BAŞKAYA – AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ

7. M. TALHA AKGÜN – HENDEK DEVLET BAHÇELİ FEN LİSESİ

AYRICA 7 ÖĞRENCİMİZ ADAPAZARI PROJE İMAM HATİP LİSESİNE YERLEŞMİŞLERDİR.

Okul yönetimi orta okul kayıtlarının başladığını tercihlerini okulumuzdan yana kullanmaları çağrısında bulunarak kayıtların 2 Eylül 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Ayrıca 03.09.2024 Salı günü YABANCI DİL ağırlıklı proje sınıfı için sınav yapılacağı yapılan duyuruda yer aldı.