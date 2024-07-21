Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 21-07-2024 23:25

AKYAZI İMAM HATİP MEZUNLARI GELENEKSEL PİLAV GÜNÜNDE BULUŞTU

Akyazı imamhatip mezunları 24. geleneksel pilav gününde bir araya geldi. Mezun oldukları  okul bahçesinde gerçekleşen  geleneksel pilav gününe yaklaşık 100 mezun katıldı.

AKYAZI İMAM HATİP MEZUNLARI GELENEKSEL PİLAV GÜNÜNDE BULUŞTU

Akyazı imamhatip mezunları 24. geleneksel pilav gününde bir araya geldi. Mezun oldukları  okul bahçesinde gerçekleşen  geleneksel pilav gününe yaklaşık 100 mezun katıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı geleneksel pilav günü Gaziosmanpaşa camii imamı Ahmet bulut hocanın Kuran-ı kerim okuyarak toplantının açılışını gerçekleştirdi.

Akimder dernek başkanın hoş geldiniz konuşmasın ardından Belediye başkanı Bilal Soykan bir konuşma yaptı.

Daha sonra Akyazı  İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Sakarya imamhatip mezunları dernek baskani Yahya Bakır, Akyazı kız İmam Hatip  Lisesi Müdürü  Muammer Hikmet, Akyazılı Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli  ve diğer okul Müdürleri de birer konuşma yaparak anılarını anlattılar.

Saatlerce süren sohbetin ardından yemek ve çay ikramı yapılan toplantı çektirilen toplu resimle sona erdi.

 
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