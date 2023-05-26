AKYAZI İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI İLK TUR 29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ FİNAL ""31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması ilk elemeleri 29 mayıs Pazartesi günü 2023 tarihinde, final ise 31 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
İLÇE milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi koordinatörlüğünde yapılacak yarışmalar 2 aşamalı, ilk aşamasında 4 gurupta elemeler yapılacak.
Guruplar Şöyle oluştu:
1. Grup
Paris İlkokulu
Nevruz Banoğlu İlkokulu
İnönü İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu
Konuralp İlkokulu
Madanoğlu İlkokulu
2. Grup
Yağcılar İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Küçücek Cumhuriyet İlkokulu
Kabakulak A.K.V İlkokulu
Pazarköy İlkokulu
Küçücek İlkokulu
3. Grup
Kuzuluk İlkokulu
Mehmet Soykan İlkokulu
Taşburun İlkokulu
Topçısırtı A.K.V. İlkokulu
Dokurcun İlkokulu
Karaçallık İlkokulu
Fatih İlkokulu
4. Grup
Kuzuluk İlkokulu
Mehmet Soykan İlkokulu
Taşburun İlkokulu
Topçısırtı A.K.V. İlkokulu
Dokurcun İlkokulu
Karaçallık İlkokulu
Şehit Ahmet Karaman İlkokulu
Fatih İlkokulu
Yarıma ekipleri 3 er öğrenciden oluşacak 1 de yedek öğrenci bulundurulacak.
Yarışmada Türkçe’den 4, Matematiktan 4, Fen Bilgisinden 3, Sosyal bilgisinden 3, İngilizceden 2, Din Kültüründen 2 ve genel kültürden 2 soru olmak üzere soru sorulacak.
20 soru sonunda birinci belirlenemezse eşit puanlı takımlarla yedek sorulara geçilecek.
Yarışmada
İLK ELEMELERİN YAPILACAĞI OKULLAR
|
Sınıf ve Gruplar
|
Tarih
|
Saat
|
YER
|
1.Grup
|
29.05.2023
|
11:00
|
Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu
|
2.Grup
|
29.05.2023
|
11:00
|
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
|
3.Grup
|
29.05.2023
|
11:00
|
Topçısırtı A.K.V. İlkokulu
|
4.Grup
|
29.05.2023
|
11:00
|
Nahit Menteşe İlkokulu
|
Final
|
31.05.2023
|
11:00
|
Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu
2022 YILI BİLGİ YARIŞMASINI KONURALP İLKOKULU KAZANMIŞTI
2022 Yılında yapılan ilkokulllar bilgi yarışması finalinde 20 sorunun 20 sine cevap veren Konuralp İlkokulu kazanmış, 19 soruyu cevaplayan Paris İlkokulu 2. Olmuş sıralama şu şekilde belirlenmişti.
1.Konuralp İlkokulu 120 puan
2.Paris İlkokulu 190 puan
3.Yuvalak Mehmet Kaya İlkokulu 150 puan
4.Mehmet Akif Ersoy 150 puan
5.Küçücek İlkokulu 150 puan
6.Taşburun İlkokulu 140 Puan
7.Beldibi Şehit Ahmet Karaman İlkok. 130 Puan
8. Nahit Menteşe İlkokulu 110 puan
2022 YILI ŞAMPİYONU KONURALP İLKOKULU