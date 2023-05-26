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AKYAZI İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI İLK TUR 29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ FİNAL ""31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Eğitim 6 OKUNMA

AKYAZI İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI İLK TUR 29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ FİNAL ""31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması ilk elemeleri

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması ilk elemeleri 29 mayıs Pazartesi günü 2023 tarihinde, final ise 31 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. İLÇE milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi koordinatörlüğünde yapılacak yarışmalar 2 aşamalı, ilk aşamasında 4 gurupta elemeler yapılacak. Guruplar Şöyle oluştu: 1. Grup Paris İlkokulu Nevruz Banoğlu İlkokulu İnönü İlkokulu Atatürk İlkokulu Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu Konuralp İlkokulu Madanoğlu İlkokulu 2. Grup Yağcılar İlkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Küçücek Cumhuriyet İlkokulu Kabakulak A.K.V İlkokulu Pazarköy İlkokulu Küçücek İlkokulu 3. Grup Kuzuluk İlkokulu Mehmet Soykan İlkokulu Taşburun İlkokulu Topçısırtı A.K.V. İlkokulu Dokurcun İlkokulu Karaçallık İlkokulu Fatih İlkokulu 4. Grup Kuzuluk İlkokulu Mehmet Soykan İlkokulu Taşburun İlkokulu Topçısırtı A.K.V. İlkokulu Dokurcun İlkokulu Karaçallık İlkokulu Şehit Ahmet Karaman İlkokulu Fatih İlkokulu Yarıma ekipleri 3 er öğrenciden oluşacak 1 de yedek öğrenci bulundurulacak. Yarışmada Türkçe’den 4, Matematiktan 4, Fen Bilgisinden 3, Sosyal bilgisinden 3, İngilizceden 2, Din Kültüründen 2 ve genel kültürden 2 soru olmak üzere soru sorulacak. 20 soru sonunda birinci belirlenemezse eşit puanlı takımlarla yedek sorulara geçilecek. Yarışmada İLK ELEMELERİN YAPILACAĞI OKULLAR Sınıf ve Gruplar Tarih Saat YER 1.Grup 29.05.2023 11:00 Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu 2.Grup 29.05.2023 11:00 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3.Grup 29.05.2023 11:00 Topçısırtı A.K.V. İlkokulu 4.Grup 29.05.2023 11:00 Nahit Menteşe İlkokulu Final 31.05.2023 11:00 Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu 2022 YILI BİLGİ YARIŞMASINI KONURALP İLKOKULU KAZANMIŞTI 2022 Yılında yapılan ilkokulllar bilgi yarışması finalinde 20 sorunun 20 sine cevap veren Konuralp İlkokulu kazanmış, 19 soruyu cevaplayan Paris İlkokulu 2. Olmuş sıralama şu şekilde belirlenmişti. 1.Konuralp İlkokulu 120 puan 2.Paris İlkokulu 190 puan 3.Yuvalak Mehmet Kaya İlkokulu 150 puan 4.Mehmet Akif Ersoy 150 puan 5.Küçücek İlkokulu 150 puan 6.Taşburun İlkokulu 140 Puan 7.Beldibi Şehit Ahmet Karaman İlkok. 130 Puan 8. Nahit Menteşe İlkokulu 110 puan 2022 YILI ŞAMPİYONU KONURALP İLKOKULU