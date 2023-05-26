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Eğitim
Giriş Tarihi : 26-05-2023 00:25

AKYAZI İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI İLK TUR 29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ FİNAL ""31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması ilk elemeleri

AKYAZI İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI İLK TUR 29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ FİNAL

 

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması ilk elemeleri 29 mayıs Pazartesi günü 2023 tarihinde, final ise 31 Mayıs Çarşamba  günü yapılacak.

İLÇE milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi koordinatörlüğünde yapılacak yarışmalar  2 aşamalı,  ilk aşamasında 4 gurupta elemeler yapılacak.

 

Guruplar Şöyle oluştu:

1. Grup                                                

 

Paris İlkokulu                                                  

Nevruz Banoğlu İlkokulu                  

İnönü İlkokulu                                   

Atatürk İlkokulu                                 

Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu   

Konuralp İlkokulu                                  

Madanoğlu İlkokulu

 

     2. Grup

 

           Yağcılar İlkokulu

 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

 Küçücek Cumhuriyet İlkokulu

 Kabakulak A.K.V İlkokulu

 Pazarköy İlkokulu

 Küçücek İlkokulu

 

3. Grup                                                

                                                                 

Kuzuluk İlkokulu                                           

Mehmet Soykan İlkokulu               

Taşburun İlkokulu

Topçısırtı A.K.V. İlkokulu               

Dokurcun İlkokulu                          

Karaçallık İlkokulu                          

Fatih İlkokulu                                  

                                                           

4. Grup

                                                                 

Kuzuluk İlkokulu                                          

Mehmet Soykan İlkokulu               

Taşburun İlkokulu                          

Topçısırtı A.K.V. İlkokulu               

Dokurcun İlkokulu                          

Karaçallık İlkokulu                          

Şehit Ahmet Karaman İlkokulu                      

Fatih İlkokulu                                  

 

Yarıma ekipleri 3 er öğrenciden oluşacak  1 de yedek öğrenci bulundurulacak.

 

Yarışmada Türkçe’den 4, Matematiktan 4, Fen Bilgisinden 3, Sosyal bilgisinden  3, İngilizceden 2, Din Kültüründen 2 ve genel kültürden 2 soru olmak üzere soru sorulacak.

20 soru sonunda birinci belirlenemezse eşit puanlı takımlarla yedek sorulara geçilecek.

Yarışmada

İLK ELEMELERİN YAPILACAĞI OKULLAR

 

Sınıf ve Gruplar

Tarih

Saat

YER

1.Grup

29.05.2023

11:00

Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu

2.Grup

29.05.2023

11:00

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

3.Grup

29.05.2023

11:00

Topçısırtı A.K.V. İlkokulu

4.Grup

29.05.2023

11:00

Nahit Menteşe İlkokulu

 

Final

31.05.2023

11:00

Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu

 

2022 YILI BİLGİ YARIŞMASINI KONURALP İLKOKULU KAZANMIŞTI

2022 Yılında yapılan ilkokulllar bilgi yarışması finalinde 20 sorunun 20 sine cevap veren Konuralp İlkokulu kazanmış, 19 soruyu cevaplayan Paris İlkokulu 2. Olmuş sıralama şu şekilde belirlenmişti.

1.Konuralp İlkokulu   120 puan

2.Paris İlkokulu          190 puan

3.Yuvalak Mehmet Kaya İlkokulu 150 puan

4.Mehmet Akif Ersoy 150 puan

5.Küçücek İlkokulu    150 puan

6.Taşburun İlkokulu  140 Puan

7.Beldibi Şehit Ahmet Karaman İlkok. 130 Puan

8. Nahit Menteşe İlkokulu 110 puan

2022 YILI ŞAMPİYONU KONURALP İLKOKULU

 

 

 

 

 

 
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