AKYAZI İLÇE TARIMDAN UZUN ANTENLİ BÖCEKLE SAVAŞ

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri son günlerde fındık bahçelerinde görülen turunçgil uzun antenli böceğe karşı fındık bahçelerinde tespit ve tarama çalışması başlattı.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri son günlerde fındık bahçelerinde görülen turunçgil uzun antenli böceğe karşı fındık bahçelerinde tespit ve tarama çalışması başlattı.

Müdürlük yetkilileri gelen ihbarları değerlendirmek suretiyle bölgemizde fındıklara bulaşmış olduğu tespit edilen uzun antenli böcekle mücadele başlatıldığını, fındıklığında dalların toprağa yakın kısmında bir iki cm. çapında delik veya talaş artığı gören üreticilerin mağdur olmamaları için hiç zaman geçirmeden İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.