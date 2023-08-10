AKYAZI İLÇE TARIM’DAN TALEPTE BULUNAN 6 ÜRETİCİYE 20.500 FİDE DAĞITILDI

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bakanlık isteği üzerine hazırlanan “tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi” projesi

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bakanlık isteği üzerine hazırlanan “tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi” projesi kapsamında yüzde 50 hibe ile karnabahar ve lahana fide talebinde bulunan 6 Akyazılı üreticiye talep ettikleri fide dağıtımı yapıldı.

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında 6 üreticiye 9100 adet lahana ve 11400 adet karnabahar fidesi dağıtımını Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar ile birlikte gerçekleştirdik diyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem’e Akyazılı çiftçiler adına teşekkür etti ve üreticilere de bol bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu ve bu tür projelerin bundan sonra da artarak devam ettirileceğini açıklamasına ekledi.