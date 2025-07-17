Akyazı İlçe Tarımda Ziyaretçi eksik olmuyor

Akyazı Yeni Orman Tarım Kredi Kooperatifi başkanı Nihat Şen, Kooperatif Müdüresi Gözde Ağdacı ve Sakarya Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü yetkilisi Burcu Yılmaz’da ziyaret kervanına katıldı ve İlçe Tarım

Akyazı’da en fazla ziyaretçi alan kurum herhalde İlçe Tarım Müdürlüğüdür. Ziyaretçiler hiç mi hiç eksik olmuyor.

Akyazı Yeni Orman Tarım Kredi Kooperatifi başkanı Nihat Şen, Kooperatif Müdüresi Gözde Ağdacı ve Sakarya Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü yetkilisi Burcu Yılmaz’da ziyaret kervanına katıldı ve İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldı.

Her iki tarım kuruluş yetkililerin yaptığı bu görüşmede konu kuşkusuz tarımdı. Kahverengi Kokarca ve Kuraklık başta olmak üzere tarımla ilgili her konuda karşılıklı bilgi teatisi yaptılar.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı’nın her köşesinden insanlar ve kurum yetkilileri İlçe Müdürlüğümüzü ziyaret ediyorlar. Ziyaretlerde konumuz elbette ki tarım oluyor. Karşılıklı bilgi alış verişi yapıyoruz ve birbirimizi yaptığımız işlerle ilgili olarak bilgilendiriyoruz. Bugün de Yeni Orman Tarım Kredi Kooperatifimizin değerli başkan ve çalışanlarını misafir ettik. Yararlı bir ziyaret oldu. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum açıklaması yaptı.