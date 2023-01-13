Akyazı İlçe Tarım Müdürü Meydan’dan Sera ziyareti

​​​​​​​İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Salihiye Mahalle sınırları içinde faaliyetini sürdürmekte olan işletmesi Emsey Termal A.Ş. tarafından yapılan 60 bin metrekare kapalı alandan 50 bin metrekaresi

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Salihiye Mahalle sınırları içinde faaliyetini sürdürmekte olan işletmesi Emsey Termal A.Ş. tarafından yapılan 60 bin metrekare kapalı alandan 50 bin metrekaresi tamamlanan ve tamamlanan alanda Misya Tarım markası ile üretime başlayan seraya giderek incelemeler yaptı ve yetkililerden çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Veysel Meydan, yapımının büyük kısmı tamamlanan tesisin en son ileri teknoloji, otomasyon ve yapay zeka ile donatıldığına dikkat çekti ve yapacağı üretimi, ihracatı ile İlçemiz, İlimiz ve yurt ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan bu tesisin ilçemiz sınırları içinde olması da bizim için şanstır dedi ve işletme sahiplerini tebrik etti.

55 personelin çalışacağı Serada salkım ve pembe domates yetiştiriliyor. Yetişen ürünler Almanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek’e ihraç edilirken, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Bursa ve Ankara başta olmak üzere yurt içinde de satışı yapılacak. Yıllık üretim miktarı bir milyon 200 bin ton olan seranın eksik alanın üretime dahil edilmesiyle birlikte bu miktara yüzde 30 oranında ürün üretimi daha eklenecek. Sera yaptığı bu üretimle ülke ekonomisine yıllık bir milyon dolarlık bir katkı sağlayacak.