 Akyazı İlçe Tarım Müdürü Meydan Dünya Veteriner Hekimler gününü kutladı

​​​​​​​Kendisi de aynı zamanda Veteriner olan Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan her yıl 29 Nisan günü kutlanmakta olan

Kendisi de aynı zamanda Veteriner olan Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan her yıl 29 Nisan günü kutlanmakta olan ”Dünya Veteriner Hekimler” gününü yayınladığı bir mesajla kutladı.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Veteriner Hekimlerin çok önemli görevler yaptığına dikkat çekti ve yayınladığı mesajında şunları yazdı “ Çiftlikten sofraya kadar gıda güvenliğinin teminatı olan, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının korunması kapsamında özverili bir şekilde çalışan tüm meslektaşlarımın dünya Veteriner Hekimler günlerini kutluyorum”