Akyazı İlçe Tarım Çiftçilerle yüz yüze görüşüyor

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü Personeli çiftçilerle yüz yüze görüşme alışkanlığını sürdürüyor. Daireden çıkıp Mahallelere giden Tarım

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü Personeli çiftçilerle yüz yüze görüşme alışkanlığını sürdürüyor. Daireden çıkıp Mahallelere giden Tarım Müdürlüğü personeli gittiği mahallede Muhtar ve çiftçilerle bir araya gelip karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapıyor.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan yine bir mahalle gezisinde gittiği Hasanbey Mahallesinde Muhtar Nuri Öztürk ve o anda gittiği mahalde bulunan çiftçilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi, İlçe Tarım Müdürlüğünden varsa talepleri nedir öğrenmeye çalıştı ve yapılan hoş sohbetle bu ziyareti sonlandırdı.

Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk, İlçemizde en iyi ç alışan kurumlarımız dan biri de Tarım Müdürlüğüdür. Bugün çalışkan Müdürümüz Veysel Meydan’ı ağırladık. Biz sorduk Müdürümüz anlattı ve ekiliş, üretim v e hayvancılık konuları başta olmak üzere bir çok konuda bilgi sahibi olduk. Kendisine teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’da Muhtar Öztürk’e ve sohbet ettiği mahalle sakinlerine teşekkür etti ve bu tür ziyaretlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.