Akyazı İlçe Sporda hedef daha çok kişiye ulaşmak

Daha fazla kurs açmak ve daha çok kişiye ulaşmak Akyazı İlçe Spor Müdürlüğünün 2024 yılı hedefi; Bir önceki yıldan daha fazla sayıda kurs açmak ve daha çok kişiye ulaşmak olduğu açıklandı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Daha fazla kurs açmak ve daha çok kişiye ulaşmak

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğünün 2024 yılı hedefi; Bir önceki yıldan daha fazla sayıda kurs açmak ve daha çok kişiye ulaşmak olduğu açıklandı.

Akyazı’nın çalışkan ve başarılı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun çalışmalar ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

2023 yılında İlçe Spor Müdürlüğü olarak çok sayıda Kurs açarak İlçe halkımızın, kız ve erkek çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk. Böylece özelliklede gençlerimize istedikleri sporu yaptırarak onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak istedik ve bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yılda iyi bir başlangıç yaptık. Bu yılın ilk 8 ayında çeşitli branşlarda etkinlikler, müsabakalar düzenledik ve çocuklarımız çok sayıda başarılara imzalarını attılar. Mesela Ocak ayında U 12 Sömestre Cup Futbol turnuvası, Yıldız kızlar Voleybol turnuvası, Midi kızlar Voleybol müsabakaları, Şubat ayında Amatör futbol müsabakaları, okul Sporlarından olan Oryantiring gençler arası il birinciliği ve yıldız genç erkekler arası futsal müsabakaları düzenledik. Mart ayında Midi kızlar ve Küçük erkekler voleybol maçları, 2023/2024 eğitim yılı kapsamında Atletizm kız ve erkekler, Bocce kız ve erkekler, Dart kız ve erkekler, Futsal kız ve erkekler, Futbol küçük erkekler, Masa tenisi kız ve erkekler, Voleybaül, kız ve erkekler, Satranç kız ve erkekler, ayrıca hızlı satranç il birinciliğine ev sahipliği yaptık. Nisan ayında Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımızı çocuklarımızla birlikte kutladık. Mayıs ayında Marmara bölgesi Türkiye Hokey grup birinciliği müsabakaları, 2023/2024 eğitim ve öğretim yılı geleneksel çocuk oyunları organizasyonunda etkin rol aldık. Gençlik haftası çeşitli spor dalları tarafından gösterilerin yapılmasını sağladık. Yeşilay haftasına katılım sağladık. 5/7 Haziran tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hayat boyu öğrenme haftası etkinliklerine, SUBÜ mezuniyet törenine, Özel Akyazı Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yılsonu sergisine katıldık ve tesislerimizde ev sahipliği yaptık. Temmuz ayında Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinde küçük kızlar voleybol, Safir Bayramında geleneksel hale getirdiğimiz Naci Fazlıoğlu futbol turnuvası düzenledik. Yine salonlarımızda çeşitli konserlere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yaptık. 1400 çocuğumuz arasında yetenek taraması yapıp yetenekli oldukları spor dallarında çalışmalarını sağladık. Mutlu Çarşamba projesi kapsamında bünyemizde çalışan antrenörler eşliğinde ilkokullarda engelli çocuklarımıza yüzme yaptırdık. Onlarca insanımıza yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yüzmeyi öğrettik. Koşabiliyorken koş projesi kapsamında antrenörlerimiz nezaretinde step, aerobik derslerini verdirdik. İlkokullarda spor dalı eğitim protokolü kapsamında belirlenen 8 ilkokulumuzda atletizm, basketbol, bocce, futbol, futsal, güreş, karate, taekwondo, satranç ve voleybol eğitimleri verdik. Önümüzdeki aylarda da Avrupa spor haftası ile başlayacak olan etkinliklerimiz yıl sonuna kadar devam edecektir dedi ve başta Recep Kodalak olmak üzere tüm çalışanlarına ve antrenörleri ile her konuda kendilerine destek verenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

NOT; Etkinliklere ait bazı resimler Watsaptan gönderildi.