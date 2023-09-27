AKYAZI İLÇE SAĞLIK’TAN “DÜNYA KALP GÜNÜ”ETKİNLİĞİ

​​​​​​​Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan “Kalp ve Damar Hastalıkları”na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı

Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan “Kalp ve Damar Hastalıkları”na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Kalp Gününde kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve küresel etkileri azaltmak için halkın bilinç düzeyini artırmak amacıyla Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bir etkinlik düzenledi.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Komkleksi Cevay Ayhan Kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok şunları söyledi.



“Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Dünya Sağlık Örgütü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini bildirmektedir.

KDH, kalp ve dolaşım sisteminin (arterler ve damarlar) herhangi bir hastalığını kapsayan geniş bir terimdir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir.



Kalp ve Damar Hastalıklarının Nedenleri ve belirtileri ise şöyle özetlenebilir.

Kalp hastalıklarını tetikleyen birçok etken vardır. Özellikle insanların benimsedikleri yaşam tarzı kalp hastalıklarının gelişiminde önemli rol oynar. Kalp ve damar hastalıklarının en az %80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. Göğüs ağrısı (Angina Pektoris),Nefes darlığı, Çarpıntı, Bayılma.

Tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtiler (Örneğin bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğuma, uyuşukluk ve güçsüzlük)

Kalp ve Damar Hastalığı Olan Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Konuları ise şöyle sıralayabiliriz

Sağlıklı beslenin,

Düzenli fiziksel aktivite yapın,

Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın,

Alkol kullanmayın,

Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin,

Kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin,

Kan basıncınızı öğrenenin,

Kan şekerinizi öğrenenin,

Kan lipidlerinizi öğrenenin.

Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun.

Diyetisyen Nisa Nur Demir Türkmenay Kalp sağlığını korumak için nasıl beslenilmesi gerektiği konularında açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın tebrik konuşmasının ardından Alaağaçspor Genç ve Yıldız Kızlar arasında Voleybol takımları arasında gösteri maçı yapıldı.