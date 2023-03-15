AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN BAĞIRSAK KANSERİ TARAMASI

​​​​​​​Tüm dünyada ve Ülkemizde Mart ayı kolorektal kanseri farkındalık ayı olarak kabul görmekte ve Mart ayı çeşitli etkinliklerle kolorektal kanserinde erken teşhisin önemine farkındalık oluşturulmaya çalışılan

Tüm dünyada ve Ülkemizde Mart ayı kolorektal kanseri farkındalık ayı olarak kabul görmekte ve Mart ayı çeşitli etkinliklerle kolorektal kanserinde erken teşhisin önemine farkındalık oluşturulmaya çalışılan bir ay olduğunu söyleyen Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlük personeli bu nedenle Gazi Süleyman Paşa cami önünde düzenlediği etkinlikte hastalığın risklerini ve erken teşhisin önemini vatandaşlara anlattı. Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan standa ilgi gösteren Akyazılılar, yetkililerden tarama ilgili bilgiler aldı.

İlçe Sağlık Müdürü Halk Sağlı Uzmanı Dr. Şeyda Tok konuyla ilgili şu bilgileri verdi “Ciddi bir hastalık olan ve ölümlere yol açan kolorektal kanseri ülkemizde de en sık görülen kanser türlerinden biridir ve ilk 10 kanser arasında olup çok önemli bir sağlık sorunudur. Hastalığı gelişmeden önlemek ve erken evrede yakalamak için tarama testleri yapılmalıdır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanseri de iyice büyüyene kadar belirti vermez. Bu nedenle daha kanser belirtisi yokken tümörü ortaya çıkarmak, erken tanı konulduğunda da tedavisine de etkin bir şekilde başlamak lazımdır. Bu nedenle 50 yaş üstü kişiler tarama programına alınarak izlenmelidir. Ülkemizde ki taramada gaytada gizli kan (GGK) testi uygulanmakta ve 50-70 yaş arkalığındaki herkesin 2 yılda bir bu testi yaptırması önerilmektedir”

İlçe Sağlık Müdürü Tok açıklamasına şöyle devam etti “ Ulusal toplum tabanlı kolorektal kanser taramaları aile sağlı merkezleri (ASM) ve İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki “kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM) tarafından ücretsiz olarak yürütülmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan KETEM biriminde ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık personeli hastalıkla ilgili olarak GGK testi kitinin kullanımı hakkında müracaat edenlere bire bir bilgi vermektedir. GGK testinin pozitif çıkması anormal sonuçtur v e dışkıda kan bulunmuş olduğunu gösterir. Bu sonuç kanser tanısı değildir. Ancak kişinin kolonoskopi için uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Bunun için bireyler ileri merkezlerdeki gastroenteroloji, genel cerrahi veya gastrointestinal cerrahi servislerine yönlendirilecektir.”

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünde 3 kanser türüne yönelik ücretsiz kanser taramasının yapıldığını da söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeyda Tok devamla açıklamasını şöyle devam etti.“ 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir smear ve HPV-DNA testi, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi, 50-70 yaş arası erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi”

Vatandaşlar bilgi ve randevu için 0 264 418 20 22 numaralı telefonu arayarak Müdürlümüze ulaşılabilir diyen İlçe Sağlık Müdürü Tok sözlerini “ unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır” diyerek tamamladı.