AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ETKİNLİĞİ

​​​​​​​İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda ortaklaşa düzenlediği “Ağız ve Diş Sağlığı” etkinliğine Kızılay Akyazı’da katıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda ortaklaşa düzenlediği “Ağız ve Diş Sağlığı” etkinliğine Kızılay Akyazı’da katıldı.

Etkinlik Nahit Menteşe İlk ve Ortaokulunda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok ve Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu birlikte gittikleri Nahit Menteşe İlkokulunda öğrencilere hitaben yaptıkları konuşmalarında ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çektiler. Kızılay Akyazı‘da öğrencilere diş fırçası ile diş macunu dağıttı.

Nahit Menteşe Okul yönetimi ile öğretmenlerde “Ağız ve Diş Sağlığı” etkinliği için kendi okullarının seçilmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ziyaret edenlere de teşekkür ettiler.