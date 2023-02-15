AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ DOKTOR SEVDA GÜRSEL BAŞKA BİR GÖREVE ATANDI

​​​​​​​2020 yılında İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz’ın Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanması ile

2020 yılında İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz’ın Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanması ile boşalan koltuğa İlçe Sağlık Müdürü olarak Uzman Doktor Sevda Gürsel atanmıştı.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel göreve başlamasından bir süre sonra kurum içinde bazı görevlilerle yaşanan huzursuzluk ve ardından gelen soruşturmalar yaşanmıştı.

Alınan bilgiye göre Dr. Sevda Gürsel Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görevlendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları Dr. Gürsel için veda programı düzenlediği ve kendisine bir plaket verildiği öğrenildi.

Dr. Sevda Gürsel’in ayrılması ile boşalan İlçe Sağlık Müdürlüğüne kimin atanacağı merak konusu oldu.



