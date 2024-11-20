​​​​​​​AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE KONFERANSI DÜZENLEDİ

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Adalet Bakanlığı ve Sivil toplum kuruluşu Yeşilay Kurumu İşbirliği ile

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Adalet Bakanlığı ve Sivil toplum kuruluşu Yeşilay Kurumu İşbirliği ile Bağımlılıkla mücadele paneli düzenledi.

20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14.00 te Akyazı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen panelin Moderatörlüğünü Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda tok yaptı.

Panelde Konuları ile ilgili uzman olan Barış Barut Prof Dr. Ahmet Bülent Yazıcı, Prof.Dr. Yufuf Genç ve Akyazı Cumhuriyet Savcısı Kadir Kaya konuşmalarını yaptılar.

Yapılan konuşmalarda Madde Bağımlılığı ve Aile ve Sosyal çevre ilişkilerinin önemi, Madde Bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon süreci; Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Sivil Toplum faaliyeti olarak Yeşilay Kurumu, Madde Bağımlılığı ile mücadelede yargının rolü ve konu ile ilgili düzenlemeler konularında bilgi sundular. Uyuşturucu ile mücadelede yöntemler hakkında da açıklamalar yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren konuşmaların ardından panele katılanların soruları da cevaplandırıldı.

Panelin sona ermesinin ardından konuşmacılar Barış Barut Prof Dr. Ahmet Bülent Yazıcı, Prof.Dr. Yufuf Genç ve Akyazı Cumhuriyet Savcısı Kadir Kaya’ya çiçek takdimini Sakarya il sağlık müdürlüğü halk sağlığı hizmetleri başkanı Selin Tunalı Çokluk, ilçe milli eğitim müdürü Hasan Can ve Akyazı Belediye Başkan yrd. Ali Özer yaptı.

Panele Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer, Akyazı adliye mensupları, Sakarya halk sağlığı yetkilileri, Akyazı muhtarlar Derneği başkanı ve mahalle muhtarları, Ak Parti ile Başkanı, BBP ilçe başkanı ve vatandaşlar katıldı.