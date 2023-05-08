AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖLYAK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Dünya Çölyak Günü nedeniyle Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Nilüfer Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü işbirliği ile bir program düzenlendi.

Dünya Çölyak Günü nedeniyle Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Nilüfer Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü işbirliği ile bir program düzenlendi.

Batakköy Mahallesinde bulunan Nilüfer Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte okulun gıda ve ağırlama bölümü öğrencileri mutfak bölümünde öğretmenleri ile birlikte Çölyak hastalığına neden olmayacak Glutersiz gıdalardan hazırladıkları yiyecekleri misafirlerine ikram ederek Çölyak hastalığına karşı farkındalık yarattılar.

Akyazı İlçe Sağlık müdürü Dr. Şeyda Tok etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“ Dünya Çölyak günü dolayısı ile farkındalık yaratmak için bu programı düzenledik. İlk olarak Okulumuzun gıda ve ağırlama bölünü öğrencilerine konu ile ilgili olarak eğitim verdik. Onlar da bu bilgiler ışığında mutfaklarında Glukensiz yiyeceklerden oluşan bir menüyü hazırladılar ve siz misafirlerimize ikram edecekler. Etkinliğimizin hazırlanmasında birlere destek olan ilçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve şube müdürleri ile Nilüfer Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür ve öğrencilerine teşekkür ederim. Ayrıca etkinliğimize katıldığınız için de sizlere teşekkür ederim dedi.

Müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlik davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok, Milli Eğitim Şube Müdürleri, bazı okulların Müdürleri ile bayan davetliler katıldı.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar.

Çölyak hastaları, glütenli yiyecekler tükettiklerinde, bağırsak mukozasındaki alerji nedeniyle villus çıkıntıları tahrip olarak azalır ve küçülür. Böylece bağırsak yüz ölçümü gittikçe küçülür ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Bu durum beslenme yetersizliğine ve akabinde hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

9 Mayıs Dünya Çölyak günü dolayısı ile İlçe Sağlık günü dolayısı ile İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir açıklama geldi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü

"Çölyak hastalığı, her geçen gün görülme sıklığı artan yaygın bir hastalıktır. Türkiye’de Çölyak teşhisi olan 152 bin hasta bulunmaktadır. Çölyak hastaları ömür boyu glutensız diyet tedavisi uygulamaktadırlar. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü için Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü; Akyazı belediyesi, Akyazı Halk eğitim müdürlüğü, Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile çölyaklı misafirlerin de ağırlandığı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Çapraz bulaşı engellemek için Diyetisyen Nisa Nur Demir kontrolünde mutfak dezenfekte edildi.

İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan çölyaklı bir öğrenci ve sınıf arkadaşları, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yiyecek içecek sınıfı öğretmenleri ve öğrencilerinin şefliğinde glutensiz besinler hazırladılar.

Katılım gösteren öğrencilere Uzm Dr Şeyda TOK tarafından Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi verilirken, Diyetisyen Nisa Nur DEMİR tarafından ise Çölyak hastalığının tedavisi olan GLUTENSİZ DİYET anlatıldı. Ardından hazırlanan Glutensiz pizza. Magnolia çölyaklı davetlilerinde bulunduğu misafirlere ikram edildi. Akyazı belediyesinin desteğiyle hazırlanan önlük ve kurabiyeler misafirlere hediye edildi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda TOK İş birliklerinden dolayı Akyazı belediyesi, Akyazı Halk eğitim müdürlüğü, Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teşekkür etti."