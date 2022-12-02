AKYAZI İLÇE SAĞLIK DİŞ TARAMASINDA

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2022-2023 çalışma programları çerçevesinde Akyazı’daki ilkokullarda Koruyucu Ağız diş sağlığı eğitimlerine başladı.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2022-2023 çalışma programları çerçevesinde Akyazı’daki ilkokullarda Koruyucu Ağız diş sağlığı eğitimlerine başladı.

Doktor Sinem Solmaz başkanlığında Hemşire Saliha Başara, Hemşire Aylin Kapan’dan oluşan 3 kişilik sağlık ekibi ilkokulların 1.,2.,3. Ve 4. Sınıflarında diş sağlığı eğitimlerine başladı.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel diş sağlığının insan hayatında ne kadar önemli olduğunun altını çizerek bu eğitimlerin çocuklarımıza küçük yaşta verilmesi ile öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarının ağız sağlığı için iyi geçmesini hedefliyoruz. Daha sağlıklı gülüşler, daha sağlıklı dişler için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Diyen ilçe sağlık Müdürü Sevda Gürsel taramalarımız sırasında belirlediğimiz diş eti ve dişlerinde problem olduğu belirlenen öğrencilerimizi tedavileri için gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Dedi.

Tarama sayesinde çocuklarının diş hastalıklarını erkenden öğrenme ve tedavi imkanı buldukları için öğrenci velileri de uygulamadan memnun.