Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 10-02-2023 19:32   Güncelleme : 10-02-2023 20:44

AKYAZI HEM KURSİYERLERİNDEN DEPREMZEDELERE GİYİM DESTEĞİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hasanbey Mahallesinde açılan ve Öğretmenliğini Aysun Aydeniz’in yaptığı

AKYAZI HEM KURSİYERLERİNDEN DEPREMZEDELERE GİYİM DESTEĞİ

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hasanbey Mahallesinde açılan ve Öğretmenliğini Aysun Aydeniz’in yaptığı Biçki-Dikiş kursu kursiyerleri “çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyerek depremzedelere gönderilmek üzere kışlık içlik ve üstlük 150 takım dikerek gönderme hazırlığı içinde olmaları taktirle karşılandı.

Hasanbey Mahallesi Muhtarı Nuri Öztürk  Kursiyerlerin kendi imkanları ile satın aldıkları malzemelerden oluşturdukları kışlık giysileri bugün itibarı ile dikimini tamamladılar ve göndermeye hazır hale getirdiler. Kaymakamlık Makamı ile temasa geçerek deprem bölgesine gönderececeğiz dedi. Emeklerinden dolayı kurs öğretmeni ve kursiyerlere teşekkür ediyorum dedi.

 
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