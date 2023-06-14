AKYAZI HAYVAN PAZARINADA BAYRAM YOĞUNLUĞU

​​​​​​​Akyazı Belediyesi tarafından hizmete açılması ile birlikte ilçede var olan önemli bir eksiği gideren hayvan pazarında bugün bayram

Akyazı Belediyesi tarafından hizmete açılması ile birlikte ilçede var olan önemli bir eksiği gideren hayvan pazarında bugün bayram yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

Bayrama az bir süre kala kurbanlık almak için hayvan pazarına günün erken saatlerinde giden Akyazılılar bir taraftan kendilerine uygun kurbanlık almak için Pazar yerinde koştururken diğer taraftan da beğendiği kurbanlığı satın almak için hayvan sahipleri ile sıkı bir pazarlığa girişti.

Kurbanlık satın almak isteyenler fiyatların yüksekliğinden yakınırken, hayvan sahipleri de maliyetlerin çok yüksek olduğunu, istedikleri fiyatın bile kendilerini kurtarmadığını belirterek yakınmadan edemediler.

Hayvan pazarının geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ziyaret eden belediye başkanı Bilel Soykan hizmete soktuğumuz tesisin ne kadar yerinde bir yatırım olduğunu bu gösterilen ilgiden anlıyoruz dedi.