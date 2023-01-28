AKYAZI HALK KÜTÜPHANESİ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Öğrenciler Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk kütüphanesinde hem kitap okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar, hem de rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı buluyorlar.

Öğrenciler Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk kütüphanesinde hem kitap okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar, hem de rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı buluyorlar. Bu nedenle kendilerini bu konuda şanslı gören öğrenciler halk kütüphanesini adeta mesken tutmuş görünüyorlar.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel, Akyazı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin MHP’li üyesi Ergün Öztürk’le birlikte Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesine giderek kütüphane sorumlusu Oya Asanla görüştüler ve çalışmaları hakkında geniş bilgi aldılar.

Oya Asan, kütüphanelerine özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirteler, 17 bin adet kitaba sahibiz. Haftalık olarak bu kitaplarımızı kullanıcı sayımız bin 200, her ay 2 bin kişiye dışarıya ödünç olarak kitap veriyoruz. Hafta sonları meykır ahşap atölyesi etkinliği ve hafta içi 4 gün de drama etkinliği yaptıklarını ve her iki etkinliğe de talebin yoğun olduğunu söyledi ve yapılan ziyaret içinde teşekkür etti.