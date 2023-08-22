AKYAZI HALK EĞİTİMİNDEN USTA ÖĞRETİCİLERE DUYURU

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici başvuruları alınacağını duyurdu.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılacak olan kurslarda görev almak isteyen usta öğreticiler 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve diğer gerekli belgeler ile E-yaygın sistemi üzerinden online olarak yapacaklardır.

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar ise şöyle:

1- 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretli usta öğretici başvuruları, e-yaygın sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylar, sisteme e-devlet şifresi ile giriş sağlayacaktır.

2- Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenecek olup, ilgili belgelerin başvuru esnasında e-yaygın sistemine eksiksiz ve okunaklı bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Hatalı yüklenen veya okunamayan belgeler reddedilecektir.

3- Başvurular e-yaygın sistemi üzerinden, sisteme yüklenmiş belgelerin incelenmesi sonucunda onaylanacak veya reddedilecektir (Reddedilme nedeni yazılacaktır). Başvuru yapan adayların başvuru sonuçlarını başvuru süresi boyunca sistem üzerinden takip ederek, reddedilmiş bir belgesi var ise; başvuru tarihleri içerisinde sistem üzerinden gerekli düzeltmeyi yaparak, Müdürlüğümüz görevlilerine yeniden onaylatması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruda bulundukları kurs programlarına onay verilemeyecektir.

4- Başvuru sayfasında yer alan "İş Deneyimi Bilgileri" sekmesinde Çalışma Bilgilerini Gösteren Belge kısmına, e-devlet sayfasından alınan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Unvan Listesi" belgesini barkodlu olarak yükleyiniz. Barkodlu olmayan belge reddedilecektir. Alanında Hizmet/İş Deneyimi puanlamasında kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlardaki eğitici olarak çalıştığınız süreler dikkate alınacaktır. Bu nedenle SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesindeki meslek kodlarında eğitici olarak çalıştığı belirtilmeyen adayların, ayrıca eğitici olarak çalıştıklarına dair resmi belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5- Başvurular kurs bazında yapılacak olup, görevlendirilecek ücretli usta öğreticilere başvurmuş oldukları kurslardaki sıralamasına göre görev verilebilecektir. Bu nedenle kurs seçiminde dikkat edilmesi gerekmektedir.

6- Her kurs için ayrı ayrı olmak üzere, kimlerin ücretli usta öğretici olarak görev alabileceği, kurs programlarının "EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ" kısmında belirtilmiştir. Gerekli şartları sağlayamayan adayların başvuruları reddedileceği için, kurs programlarında belirtilen şartların dikkatli okunması gerekmektedir. Başvurusu onaylanmış olsa dâhi, görevlendirme esnasında eğitici niteliklerini taşımadığı tespit edilen kurslarda görev verilemeyecektir.

7- Başvuru sonuçları Eylül ayının 15'ine kadar web sayfamızda ilan edilecektir.

8- Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak olup, sırası gelen adaylara Müdürlüğümüzce başvurusunda belirtmiş olduğu telefon numarasından ulaşılarak, kurs açmak üzere Kuruma davet edilecektir. Bu nedenle başvuruda belirtilen telefon numaralarının ulaşılabilir olması önem taşımaktadır.

9- Görevlendirme için Kuruma davet edilen adayların, e-yaygın sistemine yüklenmiş ve onaylanmış olan belgelerinin asılları ve fotokopileri ile birlikte (Belgelerin fotokopileri dosya halinde teslim alınacaktır.) Kurumumuza gelmesi gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi ayrıca Mezun Öğrencilere Yönelik DYK Kursu, KPSS Kursu Ve DGS Kursu başvuruları başladığını da açıkladı.

Yapılan açıklamada Kursların ücretsiz olacağı, başvuruların bizzat kuruma yapılacağı, aşağıdaki tabloda belirtilen derslerden yeterli sayıda müracaat olduğu taktirde ilgili derslerden kurs açılacaktır denildi.