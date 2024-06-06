AKYAZI HALK EĞİTİMİN YIL SONU SERGİSİ TEK KELİME İLE MUHTEŞEMDİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru el işlerinden oluşan geleneksel yıl sonu sergisi bugün

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru el işlerinden oluşan geleneksel yıl sonu sergisi bugün düzenlenen sergi ile davetlilerin beğenisine sunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksi salonunda açılan sergi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz’ün hoş geldiniz konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir konuştu. Müdür Özdemir konuşmasında halk eğitim çalışmalarının öneminden söz ederken açılan kurslar, kursiyer sayısı ve çeşitleri ile ilgili teknik bilgilere yer verdi. Müdür Özdemir ilçe merkezi ve mahallelerde olmak üzere 25 alanda 581 kurs açıldığını, bu kurslarda 185 usta öğretici öğretmenliğinde 10.326 kursiyerin yaralandığını söyledi. Özdemir konuşmasının sonunda Halk Eğitim yetkilileri, kursları veren usta öğreticiler, onların velileri ile açılışa katılan davetlilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamının katılmadığı serginin açılışı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Taşdelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve diğer protokol tarafından yapıldı.

Daha sonra eserlerin büyük bir titizlikle dizayn edildiği eserler her kesin hayran bakışları arasında gezildi. Serginin gezilmesinin ardından ortak görüş ise tel kelime ile “MUHTEŞEM” oldu. Usta öğreticiler tebrikleri kabul ederken son yılların en mükemmel sergisini sevincini yaşadılar.

Akyazı Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisine İlçe Milli Eğitim teşkilatı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkileri dışında Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık müfettişleri Ülkü Bakan ve İl Milli Eğitim müfettişi Sami Aksan, AKParti ve CHP ilçe başkanları, İlçe Jandarma komutanı, bazı daire müdürleri, okul müdürleri , öğretmenler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.