AKYAZI HA LK EĞİTİM MERKEZİNİN SUKENARI MAHALLESİNDEKİ SERGİSİNE İLGİ BÜYÜK OLDU

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Öğretim Yılında mahallelerde açmış olduğu kursların Sukenarı Mahallesindeki sergisi

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Öğretim Yılında mahallelerde açmış olduğu kursların Sukenarı Mahallesindeki sergisi bugün düzenlenen törenle açıldı.

Sukenarı ilkokulu salonunda açılan sergiye ilgi büyük oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz Müdür yardımcıları, Sukenarı mahalle muhtarı Hakan Aba, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Şerbetçi, Kurs Öğretmeni usta öğretici Ayten Bulut ve Okul Müdürleri tarafından birlikte açıldı.

2 Salonda sergilenen eserler mükemmeldi ve güzel bir şekilde düzenlenmişti. Toplam 17 kursiyerin kendilerinin dikmiş olduğu kıyafetle işlerinin başında yer alarak izleyenleri bilgilendirmesi serginin dikkati çeken tarafıydı. Kurs öğretmeni Ayten Bulut ve kursiyerler tebrikleri kabul ederken oldukça mutlu görüntüler verdiler.

Halk Eğitimin Su kenarı sergisi yapılan ikramla sona erdi.