AKYAZI EYYUP GENÇ LİSESİ MÜDÜR VE ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİT BABASI SALİM YARAR’A ANLAMLI ZİYARET

​​​​​​​Geçtiğimiz gün Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Müdür, Öğretmen ve bir gurup öğrenciden oluşan 8 kişi Adapazarı Çökekler Mahallesinde ikamet eden rahatsızlığı dolayısı ile

Geçtiğimiz gün Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Müdür, Öğretmen ve bir gurup öğrenciden oluşan 8 kişi Adapazarı Çökekler Mahallesinde ikamet eden rahatsızlığı dolayısı ile evinde dinlenmekte olan Şehit Babası Emekli Öğretmen Salim Yarar’a bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Murat Yeşilbaş, Matematik Öğretmeni Muzaffer Aktemur, Kimya Öğretmeni Sibel Karaarslan, Öğrenciler Zehranaz Bozdağ, Ecrin Türkmen , Yusuf Deniz, Emre Tekir ve Ayşe Ceren Akyüz’den oluşan ekip Çökekler Mahallesine giderek ilk önce 1994 yılında Güney Doğuda şehit olan Deniz Piyadesi Kemal Yarar’ın mezarı başında kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Daha sonra da Şehit Babası Salim Yarar’ın evine geçti. Yürümekte güçlük çeken Baba Salim Yarar ziyaretçilerini kapıda karşıladı ve misafirlerini teker teker öperek hoş geldiniz dedi. Fen Lisesi ekibi de Salim Yarar’ın elini öperek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Bir an duygulu anların yaşandığı karşılamadan sonra salona geçildi. Yaklaşık 1 saat süren sohbette oğlu Kemal Yarar’ın duvarda asılı bahriyeli giysilerine bakarak nasıl şehit olduğu, cenaze töreni ve daha sonra bu güne kadar O’nun anısına yaptıklarından söz etti. Anlatırken de sanki olayları yeniden yaşıyor gibiydi.

Fen Lisesi ekibi beraberinde getirdiği bir hediyeyi şehit Babası Salim Yarar’a verirken, Salim Yarar da üzerinde şehit oğlu’nun resminin bulunduğu bir kupayı Okul Müdürü Murat Yeşilbaş’a hediye etti.

Çay ikramı’nın ardından izin isteyerek veda edip evden ayrılan Fen Lisesi ekibi Evin bahçesindeki Şehit Kemal anısına Babası tarafından yaptırılan Müzeyi gezdi orada bir hatıra fotoğrafı çektirildi ve Akyazı’ya dönüldü.

Akyazı Eyyup Genç Lisesi ekibinin ziyaretinde Gazeteci ve emekli öğretmen Kenan Certel de bulundu ve ekibe rehberlik etti.