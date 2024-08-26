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  • AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ YKS BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Eğitim
Giriş Tarihi : 26-08-2024 22:46

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ YKS BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

​​​​​​​Her yıl mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleştirerek adından söz ettirmeyi başaran Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi bu yıl da 2024 mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ YKS BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Her yıl mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleştirerek adından söz ettirmeyi başaran Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi bu yıl da 2024 mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleştirerek başarılarına bir yenisini ekledi.

Okul müdürü Murat YEŞİLBAŞ “Öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum, kazandıkları bölümlerde başarılı olacaklarına inancım tam” dedi.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi YSK daki başarısını sürekli artırırken bu yıl da toplam 80 öğrencisini üniversitenin bir  bölümüne yerleştirmeyi başardı.

YSK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ŞÖYLE:

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