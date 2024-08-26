AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ YKS BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

​​​​​​​Her yıl mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleştirerek adından söz ettirmeyi başaran Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi bu yıl da 2024 mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine

Her yıl mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleştirerek adından söz ettirmeyi başaran Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi bu yıl da 2024 mezunlarını ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleştirerek başarılarına bir yenisini ekledi.

Okul müdürü Murat YEŞİLBAŞ “Öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum, kazandıkları bölümlerde başarılı olacaklarına inancım tam” dedi.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi YSK daki başarısını sürekli artırırken bu yıl da toplam 80 öğrencisini üniversitenin bir bölümüne yerleştirmeyi başardı.

YSK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ŞÖYLE: