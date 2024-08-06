AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ TEKNOFEST’TE FİNALDE

​​​​​​​Sakarya İlinin başarılı fen Liselerinden Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Tenofest yarışmasında Finale Kaldı.

Sakarya İlinin başarılı fen Liselerinden Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Tenofest yarışmasında Finale Kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda gerek akademik alanda gösterdiği başarılar ile gerekse TEKNOFEST ve TUBİTAK gibi yarışmalarda ki başarıları ile adından sıkça söz ettiren Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi, bu yıl da TEKNOFEST’e Biyoloji öğretmeni Turhan TURAN’ın danışmanlığında 12. Sınıf öğrencisi YUNUS EMRE ŞENOL ile Afet Yönetimi kategorisinde finale kalmayı başlardı.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi önümüzdeki Eylül ayında Antalya’da yapılacak olan finallere katılacak.

Yarışmacı öğrencimiz Yunus Emre Şenol ve danışman öğretmeni Turhan Turan’ı tebrik ediyor Eylül ayında yapılacak olan yarışmada ekibimize başarılar diliyoruz. BİZİM AKYAZI