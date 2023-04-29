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Giriş Tarihi : 29-04-2023 22:34

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ TEKNOFEST FİNALDE

​​​​​​​Akyazı Eyyup Genç  Fen Lisesinde 9. Sınıfta okuyan Kaan Berat Demir ve Ömer Yusuf Bul danışman öğretmenleri Turhan Turan eşliğinde

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ TEKNOFEST FİNALDE

Akyazı Eyyup Genç  Fen Lisesinde 9. Sınıfta okuyan Kaan Berat Demir ve Ömer Yusuf Bul danışman öğretmenleri Turhan Turan eşliğinde İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında büyük bir başarıya daha imza attı.

Sağlık ve İlk Yardım alanında 16.800 proje arasından  sıyrılarak ilk 37 proje içerisine girdi.

Akyazı Eyyup Genç  Fen Lisesi öğrencileri bu başarı ile bu yıl İstanbul Atatürk Hava Limanında düzenlenen Teknofest Finali yarışmasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Astım hastalığı için bitkisel inhalel yapan öğrenciler Sakarya  ilimizi en güzel şekilde temsil etmek istediklerini belirttiler.

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