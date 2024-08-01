Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi Başarılarına bir yenisini daha ekledi

​​​​​​​Akyazı’nın önemli okullarından biri olan Eyyüp Genç Fen Lisesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin gözde Üniversitelerine 74 öğrenciyi yerleştirme başarısı gösterdi.

Akyazı’nın önemli okullarından biri olan Eyyüp Genç Fen Lisesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin gözde Üniversitelerine 74 öğrenciyi yerleştirme başarısı gösterdi.

Okul Müdürü Murat Yeşilbaş’ın verdiği bilgilere göre Eyyüp Genç Fen Lisesi ilk bine 2, beş bine 7, on bine 17, yirmi bine 30, elli bine 74 öğrenci yerleştirdiklerini söyledi.

Okulumuzda öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veliler arasında sağlanan birlik ve beraberlik beraberinde bugünkü başarımızı beraberinde getirmiştir. Öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimizle birlikte Velilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda okulumuz daha büyük başarılara imzasını atacaktır. Bundan herkes emin olsun dedi.

Eyyüp Genç Fen Lisesi öğrencilerinin Türkiye genelinde dereceye girmeleri Akyazı’da da büyük sevinç ve mutluluk yarattı.