Akyazı Esnaf Kefalette Ahmet Durmuş güven tazeledi

​​​​​​​Akyazı Esnaf, Kefalet ve Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulu yapıldı. Birlik başkanı Ali Yılmaz tarafından yönetilen

Akyazı Esnaf, Kefalet ve Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulu yapıldı. Birlik başkanı Ali Yılmaz tarafından yönetilen genel kurulda Birlik yönetim kurulu üyeleri Sebahattin Tükenmez ile Hayri Balaban divan katibi olarak görev yaptılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan genel kurulda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Daha sonra seçimlere geçildi. Tek listeyle girilen seçimde Ahmet Durmuş tekrar başkan seçildi ve böylece güven tazelemiş oldu.

Yapılan seçim sonunda Ahmet Durmuş, Mustafa Kılıç, Alaattin Şenol, Burhan Yalçın ve Yusuf Mutlu yönetim kurulu asıl üyeliğine, Zeki Şimşek, Fuat Kılıç, Mustafa Keskin, Ayşe Özdemiroğlu ve Bahar Sena Yılmaz’da yönetim kurulu yedek üyesi seçildiler.

İrfan Özel ve Özcan Altın Denetim Kurulu asıl üyesi olurken, Seher Anar ve Şennur Balcı’da Denetim kurulu yedek üyesi oldular.

Yine aynı genel kurulda Ahmet DOurmuş, Alaattin Şenol ve Mustafa Kılıç Bölge Birliği asıl temsilciliğine, Burhan Yalçın, Yusuf Mutlu ve İrfan Özel’de Birlik yedek üyesi oldular.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı ve konuşma yaptığı kongrenin bitiminden sonra kürsüye gelen Ahmet Durmuş konuşmasında kongrelerine katılan misafirlere ve üyelerine teşekkür etti ve geçmişte olduğu gibi bu çalışma döneminde de başarılı hizmetlerimiz artarak devam edecektir dedi.