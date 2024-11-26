AKYAZI ERDOĞDU İLKOKULUNDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

​​​​​​​Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ Akyazı’nın Erdoğdu Mahallesi İlkokulunda da törenle kutlandı.

Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ Akyazı’nın Erdoğdu Mahallesi İlkokulunda da törenle kutlandı.

Okul salonunda düzenlenen programın konukları ilçenin emekli öğretmenleri Kenan Certel ve Dursun Erol’du.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk önce öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ve öğretmen konulu şiirlerine yer verildi.

Emekli Öğretmen ve gazeteci Kenan Certel mandolin eşliğinde ilk önce öğrencilerle birlikte öğretmenlerine hitaben Öğretmenim canım benim şarkısını ve daha sonra da Emekli öğretmen Dursun Erol ile birlikte öğretmen marşını seslendirdiler.

Programın son bölümünde öğrenciler Her iki emekli öğretmenle bir röportaj yaparak onlara bir öğretmenin meslek hayatlarında geçirdikleri yaşantıları hakkında merak ettikleri soruları yönelttiler.

Program Okul Müdürü Burak Cengiz’in konuk ettiği her iki öğretmene birer çiçek vererek teşekkür etti.