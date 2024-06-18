AKYAZI EĞİTİM CAMİASININ DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİNDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN SÜLEYMAN AYGÜN VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum kasap Hayrullah Ayygün'ün Oğlu, Zekeriya Aygün'ün Abisi, Sinan Aygün'ün

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum kasap Hayrullah Ayygün'ün Oğlu, Zekeriya Aygün'ün Abisi, Sinan Aygün'ün Babası emekli Öğretmen Süleyman Aygün vefat etti.

Akyazı Milli Eğitim camiasının değerli ve sevilen öğretmenlerinden olan Süleyman Aygün’ün ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Süleyman Aygün’ün cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak Öğlen Namazı ve cenaze namazını müteakip Merkez aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun

Oğlu

Sinan Aygün

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