AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE SÜRPRİZ 10 OCAK KUTLAMASI

Genel Cerrah Burhan Gencer tarafından yapılan ve başarılı geçen safra kesesi ameliyatı nedeniyle hastanede yatan Gazeteci Salim Özyılmaz’a Akyazı Devlet Hastanesi Başhekim’i Yavuz Tepeçınar ve Hastane

Genel Cerrah Burhan Gencer tarafından yapılan ve başarılı geçen safra kesesi ameliyatı nedeniyle hastanede yatan Gazeteci Salim Özyılmaz’a Akyazı Devlet Hastanesi Başhekim’i Yavuz Tepeçınar ve Hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren Dr. Burhan Gencer sürpriz yaptılar ve Özyılmaz’ın yatmakta olduğu odaya ellerinde pastayle gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar.

Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ilçemizin değerli basın mensubu Salim Özyılmaz büyüğümüzün çalışan gazeteciler gününü kutlamak istedik. Zira değerli büyüğümüzü bugün yani 10 Ocak günü hastanemizde misafir ediyoruz. Hem Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, hem de gününü kutluyoruz.

Akyazı’da güçlü bir basın olduğunu da ifade eden Tepeçınar her zaman yanımızda ve desteğini gördüğümüz Akyazı basınına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Gazeteci Salim Özyılmaz da hastane yönetiminin sürpriz gün kutlamasından mutluluk duyduğunu söyledi. Hastane Başhekimi Yavuz Tepeçınar’ın nezninde kutlamaya katılan herkese teşekkür etti.

Kutlamaya Başhekim Yavuz Tepeçınar, Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Burhan Gencer’in dışında başhekim yardımcısı Savaş Taşkıran , Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Nezir Mavi, Yardımcısı Alper Ek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü İrfan Kardeş, Gazeteci Alaattin Onur, Başhekim Sekreteri Tuna Yarımbaş ve servis hemşireleri katıldı.